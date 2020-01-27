2020-01-27T14:08:12+03:00
Происшествия

Семье, пострадавшей во время пожара на улице Жореса в Твери, окажут необходимую помощь

Жилой дом сгорел в ночь на 27 января
Ольга ТРОФИМОВА
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При пожаре на улице Жореса погибла женщина Фото: архив "КП"При пожаре на улице Жореса погибла женщина Фото: архив "КП"
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Семье, пострадавшей в результате пожара по улице Жореса в Твери, будет оказана необходимая помощь. Такое поручение губернатор Игорь Руденя дал администрации города, региональному Министерству социальной защиты населения и другим областным ведомствам.

Напомним, жилой двухэтажный дом загорелся около 2:00 ночи 27 января. На место прибыли спасатели. Жильцов оперативно эвакуировали. В ходе тушения огня, бригада газодымозащитной службы обнаружила внутри строения тело женщины 1960 года рождения. Также при пожаре мужчина получил ожоги.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в доме проживала семья из 11 человек, среди них пятеро несовершеннолетних детей. В настоящее время они размещены у родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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