Первым спектаклем этого года в тверском ТЮЗе станет «Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку»

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:03:42+03:00

Юных зрителей ждёт игровой спектакль, где воображение повзрослевших героев, снова перенесут их в беззаботное детство. Фото: ТЮЗ

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Тверской ТЮЗ представляет первый спектакль 2020 года - «Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» в постановке режиссёра Натальи Пахомовой. Показы пройдут 12, 13, 16, 29 февраля.

- Юных зрителей ждёт игровой спектакль, где воображение и фантазия повзрослевших героев, снова перенесут их в беззаботное детство, полное придумок и милых игр, - рассказывают в ТЮЗе.

Наталья Пахомова – неоднократный номинант, а также лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» за спектакль «Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане», режиссёр Московского театра кукол, ставит спектакли в России и за рубежом.

- Для меня сказки Йозефа Чапека - это повод вернуться в детство, где было место для фантазии, игр, милого домашнего волшебства из ничего. Когда не нужны были планшеты, телевизор, компьютер - достаточно было воображения. Чем старше мы становимся, тем больше скучаем по тому беззаботному времени. Наивность сказок про Кошечку и Пёсика, их обаяние, теплота - это то, чем особенно хочется поделиться сейчас с детьми, - расказывает о спектале Наталья Пахомова.

ИСТОЧНИК KP.RU