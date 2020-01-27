2020-01-27T11:58:18+03:00
Общество

Тверичане смогут присоединиться к онлайн-общению с жительницами блокадного Ленинграда

Начнётся веб-трансляция с показа документального фильма «Самое главное в жизни»
Александр ЖМУЛИН
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27 января мы отдаём дань памяти сотням тысяч погибших жителей блокадного Ленинграда27 января мы отдаём дань памяти сотням тысяч погибших жителей блокадного ЛенинградаФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня отмечается 76-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого в 14:45 начнётся всероссийская веб-трансляция с пережившими ужасы блокады женщинами Серафимой Королёвой и Кирой Любомировой. Жители Тверской области, как и другие россияне, смогут её, перейдя по ссылке: fundgenerationbridge.org/live.

Начнётся трансляция с документального фильма «Самое главное в жизни». Его авторы пытаются ответить на вопросы: почему произошла блокада, как городу удалось выстоять? Серафима Королёва и Кира Любомирова являются героинями этого фильма.

Участники веб-трансляции могут задать им вопросы в комментариях на YouTube или через сообщение модератору трансляции SMS, WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +79219930166. Также можно отправить вопрос на почту intervalforwar@gmail.com с пометкой «Вопрос к трансляции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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