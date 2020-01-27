2020-01-27T11:50:57+03:00
Происшествия

Жительница Бологое Тверской области обокрала потенциального квартиросъемщика

Женщина украла деньги с банковского счета мужчины
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина украла деньги с банковской карты потерпевшегоЖенщина украла деньги с банковской карты потерпевшегоФото: Валерий РОМАНОВ
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По обвинению в совершении мошенничества и кражи перед судом предстанет ранее неоднократно судимая 24-летняя жительница города Бологое Тверской области.

По версии следствия, обвиняемая сообщила местному жителю, что готова сдать в аренду жилое помещение. Мужчина передал девушке 3000 рублей, которые она потребовала у него в качестве платы.

Злоумышленница подсмотрела и запомнила пин-код банковской карты потенциального квартиросъемщика, похитила его банковскую карту и сняла со счета потерпевшего 7300 рублей.

С обвинительным заключением Бологовской межрайонной прокуратуры уголовное дело направлено в Бологовский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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