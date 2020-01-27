Жительница Бологое Тверской области обокрала потенциального квартиросъемщика
По обвинению в совершении мошенничества и кражи перед судом предстанет ранее неоднократно судимая 24-летняя жительница города Бологое Тверской области.
По версии следствия, обвиняемая сообщила местному жителю, что готова сдать в аренду жилое помещение. Мужчина передал девушке 3000 рублей, которые она потребовала у него в качестве платы.
Злоумышленница подсмотрела и запомнила пин-код банковской карты потенциального квартиросъемщика, похитила его банковскую карту и сняла со счета потерпевшего 7300 рублей.
С обвинительным заключением Бологовской межрайонной прокуратуры уголовное дело направлено в Бологовский городской суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU