2020-01-27T11:39:38+03:00
Общество

На место возведения Ржевского мемориала в Тверской области привезли бронзовый автомат

Эта деталь - часть центральной фигуры памятника
Ольга ТРОФИМОВА
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На стройплощадку Ржевского мемориала доставили бронзовый автомат Фото: rvio.histrf.ruНа стройплощадку Ржевского мемориала доставили бронзовый автомат Фото: rvio.histrf.ru
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Во Ржев на место возведения мемориала Советскому солдату доставили бронзовый автомат ППШ-41. Длина металлического оружия составляет девять метров, весит оно около 2,5 тонн.

Автомат является частью центральной фигуры памятника. Это последний элемент средней части монумента. В ближайшее время на стройплощадку привезут из литейной мастерской фигуры журавлей. И в последних числах января приступят к сборке монумента на несущем каркасе. Об этом сообщает Российские военно-историческое общество.

Бронзовый автомат, как и другие детали монумента, отливали в мастерской в Солнечногорске. За образец было взято реальное оружие - автомат ППШ, который применялся в боях в 1942 году. Для придания "натуральности" на оружии изобразили сколы и помятости металла.

Напомним, что открытие мемориала запланировано в преддверии 75-летия Великой Победы. Ржевский мемориал станет первым крупнейшим памятником подвигу советских солдат, созданным в современной России.

На стройплощадку Ржевского мемориала доставили бронзовый автомат Фото: rvio.histrf.ru

На стройплощадку Ржевского мемориала доставили бронзовый автомат Фото: rvio.histrf.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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