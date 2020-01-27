Двое молодых жителей Тверской области промышляли кражей автомобильных аккумуляторов
В Торопецкий отдел полиции с заявлениями о краже обратились сразу несколько местных жителей. Пострадавшие уточнили, что вечером и ночью из их автомобилей, припаркованных у дома, были украдены аккумуляторы. Ущерб каждого из автовладельцев составил от 3 000 до 10 000 рублей.
Полицейские обследовали места происшествий. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в течение дежурных суток, им удалось выйти на след и задержать подозреваемых. Злоумышленниками оказались двое 18-летних местных жителей.
В полиции молодые люди сознались в содеянном. Полицейскими установлена причастность фигурантов не менее чем к пяти эпизодам аналогичных краж. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU