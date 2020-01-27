2020-01-27T10:57:40+03:00
Происшествия

Двое молодых жителей Тверской области промышляли кражей автомобильных аккумуляторов

Злоумышленники задержаны
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали автомобильных воровВ Тверской области задержали автомобильных воровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Торопецкий отдел полиции с заявлениями о краже обратились сразу несколько местных жителей. Пострадавшие уточнили, что вечером и ночью из их автомобилей, припаркованных у дома, были украдены аккумуляторы. Ущерб каждого из автовладельцев составил от 3 000 до 10 000 рублей.

Полицейские обследовали места происшествий. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в течение дежурных суток, им удалось выйти на след и задержать подозреваемых. Злоумышленниками оказались двое 18-летних местных жителей.

В полиции молодые люди сознались в содеянном. Полицейскими установлена причастность фигурантов не менее чем к пяти эпизодам аналогичных краж. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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