2020-01-27T10:46:38+03:00
Спорт

Конькобежец из Твери Даниил Ейбог завоевал "золото" на чемпионате Европы по шорт-треку

Спортсмен выступал в составе сборной на дистанции 5000 метров
Ольга ТРОФИМОВА
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Даниил Ейбог выступал в составе сборной в эстафете на 5000 метров Фото: областной спорткомитетДаниил Ейбог выступал в составе сборной в эстафете на 5000 метров Фото: областной спорткомитет
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26 января мужская сборная России завоевала "золото" чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете на дистанции 5000 метров. Соревнования прошли в венгерском Дебрецене.

В составе сборной России на чемпионате Европы выступали Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Семен Елистратов. Россияне показали время 7 минут 6,884 секунды и поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Это "золото" по шорт-треку стало для Тверской области первым.

Отметим, мастер спорта России международного класса Даниил Ейбог входит в состав сборной команды Российской Федерации по шорт-треку (сначала молодежной, затем юниорской, сейчас – в основном составе) с 2013 года. За свою спортивную карьеру он становился участником, призером и победителем многих всероссийских и международных соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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