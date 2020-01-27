Пьяный мужчина в Тверской области пытался угнать "УРАЛ"
В полицию обратился 53-летний житель поселка Сандово. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль марки "УРАЛ-375", припаркованный возле дома.
На автомобиль была составлена ориентировка и спустя несколько часов сотрудники полиции обнаружили его в кювете на окраине одной из деревень в Нелидовском районе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний местный житель.
Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что в день происшествия был пьян и, решив доехать до дома, угнал "УРАЛ", но не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП автомобиль получил незначительные технические повреждения. Его вернули владельцу.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU