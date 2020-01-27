2020-01-27T10:33:22+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина в Тверской области пытался угнать "УРАЛ"

Далеко уехать злоумышленник не смог и оказался в кювете
Ольга ТРОФИМОВА
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Пьяный мужчина угнал "УРАЛ", но далеко уехать на нем не смог Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиПьяный мужчина угнал "УРАЛ", но далеко уехать на нем не смог Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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В полицию обратился 53-летний житель поселка Сандово. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль марки "УРАЛ-375", припаркованный возле дома.

На автомобиль была составлена ориентировка и спустя несколько часов сотрудники полиции обнаружили его в кювете на окраине одной из деревень в Нелидовском районе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний местный житель.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что в день происшествия был пьян и, решив доехать до дома, угнал "УРАЛ", но не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП автомобиль получил незначительные технические повреждения. Его вернули владельцу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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