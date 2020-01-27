В акватории Селигера в Тверской области нашли тело погибшего мужчины
Причины смерти устанавливаются
Выход на лед может быть опасенФото: Дарья РЯБИКОВА
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Информация о том, что в акватории озера Селигер, вблизи населенного пункта Городомля Осташковского городского округа обнаружено тело мужчины, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области, 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия выехали спасательные службы. Труп погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Причина смерти мужчины устанавливается.
МЧС напоминает жителям и гостям Тверской области, что лед на водоемах тонкий, и выход на него может быть опасен.
ИСТОЧНИК KP.RU