2020-01-27T09:58:54+03:00
Происшествия

В акватории Селигера в Тверской области нашли тело погибшего мужчины

Причины смерти устанавливаются
Ольга ТРОФИМОВА
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Выход на лед может быть опасенВыход на лед может быть опасенФото: Дарья РЯБИКОВА
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Информация о том, что в акватории озера Селигер, вблизи населенного пункта Городомля Осташковского городского округа обнаружено тело мужчины, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области, 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехали спасательные службы. Труп погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Причина смерти мужчины устанавливается.

МЧС напоминает жителям и гостям Тверской области, что лед на водоемах тонкий, и выход на него может быть опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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