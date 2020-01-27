2020-01-27T09:45:33+03:00
Происшествия

Пожилая женщина погибла во время пожара в жилом доме в Твери

ЧП произошло в ночь на понедельник
Ольга ТРОФИМОВА
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Во время пожара в жилом доме погибла женщинаВо время пожара в жилом доме погибла женщинаФото: Мария ОСИПОВА
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Сообщение о пожаре в жилом двухэтажном доме на улице Жореса в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 2:21 ночи 27 января.

На место убыли ПСЧ-3, СПСЧ, ПСЧ-4 города. По прибытии на место спасатели эвакуировали всех жильцов дома.

В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы в доме обнаружен труп женщины 1960 года рождения. Мужчина 1958 года рождения получил ожог, от госпитализации отказался.

- В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка второго этажа на площади 50 кв. метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - Причина пожара - аварийный режим работы электропроводки. Ущерб устанавливается.

Полная ликвидация пожара была объявлена в 4:03 утра. Всего к тушению пожара привлекалось 24 человека, девять единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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