Пожилая женщина погибла во время пожара в жилом доме в Твери
Сообщение о пожаре в жилом двухэтажном доме на улице Жореса в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 2:21 ночи 27 января.
На место убыли ПСЧ-3, СПСЧ, ПСЧ-4 города. По прибытии на место спасатели эвакуировали всех жильцов дома.
В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы в доме обнаружен труп женщины 1960 года рождения. Мужчина 1958 года рождения получил ожог, от госпитализации отказался.
- В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка второго этажа на площади 50 кв. метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - Причина пожара - аварийный режим работы электропроводки. Ущерб устанавливается.
Полная ликвидация пожара была объявлена в 4:03 утра. Всего к тушению пожара привлекалось 24 человека, девять единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU