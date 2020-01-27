В течение недели в Твери и Калининском районе будут проводиться плановые работы на электросетях

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:36:33+03:00

Часть домов в Твери и Калининском районе останутся без света Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Твери и Калининском районе в период с 27 по 31 января электрики МУП "Тверьгорэлектро" будут проводить плановые работы на электросетях: менять аварийные опоры и провода, ремонтировать трансформаторы, устанавливать шкафа учета и т.д. В связи с этим некоторые районы города будут частично обесточены.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

27 января

С 9:00 до 12:00 по адресам: Новобежецкий пр-д д. 2-14; ул. Шишкова д. 18-22; пер. Дурмановский д. 11-21, д. 10-16а; пр-д Новая Слобода д. 11, д. 13, д. 18-22; ул. Новая Заря д. 48-66, д. 39-53; пер. Третьяковский д. 12-16; Третьяковский п-д д. 2-16, д. 3-13.

С 12:00 до 15:00 по адресам: пер. 1-й Клубный д. 8-10; ул. Новая Заря 26а-46, 27-37; пер. Казанский д. 19-25, д. 28а, д. 16; пр-д Новая Слобода д. 1-9, д. 8-16.

С 13:30 до 15:00 по адресу: дер. Ст. Константиновка д. 354.

30 января

С 9:00 до 12:00 по адресам: ул. Коноплянниковой д. 98-120а, д. 83, д. 91; ул. Волынская д. 74-112, д. 71-97, д. 11; пер. Волынский д. 118, д. 118а, д. 90а, д. 90б; наб. Тверцы д. 33-43, ул. Нахимова 83-89; пер. Съеженский д. 2-4, д. 5; ул. Красина д. 48, д. 50.

С 9:30 до 12:00 по адресу ул. Ушакова д. 25.

С 12:00 до 15:00 по адресам: ул. Менделеева д. 16-48, д. 19-41; ул. Мичурина д. 16-28, д. 13-31; ул. Карпинского д. 17-41, д. 30-40; ул. Павлова д. 18-44, д. 23-45; ул. Красина д. 17-25.

31 января

С 9:00 до 12:00 по адресам: наб. Затверецкая д. 110-144а; пр-д Тверецкий д. 109-137а, д. 110-136; ул. Старобежецкая д. 46-88а, д. 45-81; пр-д Кутузова д. 62-80, д. 59-73; пер. Литейный д. 3а-7, д. 2-6; ул. Шишкова д. 71-89, д. 62-78; Парковый пер-к д. 4-14.

С 13:00 до 15:00 по адресам: ул. Туполева д. 14а, д. 14, д. 3; ул. Пленкина д. 39, д. 56; пер. 1-й Клубный д. 17а, д. 12, д. 14, д. 14а; ул. 1-я Александра Невского д. 67-87, д. 88-108.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

29 января

С 13:30 до 15:00 по адресам: пос. 1 Мая, д. 1-27а, д. 2-30.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

29 января

С 9:00 до 11:00 по адресам: ул. Кима д. 1/2- 31/2, д. 24/1-44; ул. Островского д. 1/13- 17, д. 2/11- 18; ул. Линейная д. 60 -68; ул. Транспортная д. 26 -40, ул. Тургенева д. 63а, д. 63б.

С 11:00 до 13:00 по адресам: ул. Просторная д. 18-74; ул. Народная д. 59-81, д. 62-78; ул. Дальняя д. 18-84; ул. Дальняя д. 67/10, д. 67/12; ул. Весенняя д. 39-83; ул. Глинки д. 67/2-76; ул. Трудовая д. 23, д. 31-55/18, д. 30; ул. Луговая д. 27/64-49, д. 75; ул. Южная д. 14а-20а, д. 20-46; ул. Тургенева д. 64-70; ул. Загородная д. 49-57, д. 58-68; пр-д Глинки д. 39-80; пр-д Народный д. 6-8; пр-д 1-й Дальний д. 2/67-6; пр-д Дальний д. 3; пр-д Дальний д. 4.

С 13:00 до 16:00 по адресам: ул. Конечная д. 66-104; ул. Восточная д. 41-63, д. 36-64; ул. Дальняя д. 35-63, д. 36-64; ул. Тургенева д. 90-104; п-д Тургенева 1-15, 2-16; ул. Загородная д. 67-81, д. 80-98; п-д Загородный д. 1-15, д. 2-16; ул. Южная д. 36, д. 44; ул. Глинки д. 39, д. 41.

30 января

С 9:00 до 16:00 по адресам: д. Б. Перемерки, д. 1-85.

29, 30 и 31 января

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Линейная д. 98-108, д. 91-109; ул. Дальняя д. 4-30, д. 1-29б; ул. Глинки д. 1-29, д. 2-30; ул. Транспортная д. 48-62, ул. Конечная д. 4-20; ул. Восточная д. 4-32а, д. 1а-15; ул. Тургенева д. 87-103; ул. Линейная д. 111-115, д. 110; ул. Транспортная д. 62-68.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

27 января

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Большевиков д. 29а-47; ул. Баррикадная д. 1а-25, д. 4-26.

С 13:30 до 16:00 по адресам: 2-й Линейный пр-д д. 1-39, д. 2-36, д. 13/56, д. 15, д. 17; Бурашевское шоссе д. 23, д. 25, д. 28, д. 30, д. 34, д. 13-37; ул. 2-я Тургенева д. 19-41, д. 16-32; пр-д 3-й Южный, д. 1/25-13, 2/27-16; пр-д 4-й Южный д. 1/31-5, д. 2/3-6; ул. Марии Ульяновой, д.32-38, д. 35-57, д. 61; ул.2-я Линейная, д.3-17, д. 52, д. 54; пр-д 1-й Линейный, д. 1/26-13, д. 2/24-16/13, д. 4/6; ул. Тургенева, д. 41, д. 43-55, д. 32, д. 54; ул. Крупской, д. 23/5-63/6, д. 20/7-44; ул. Кима, д.33/19-49/2, д. 46/1-62/2; ул. Островского, д. 29/7-47, д. 34-56; ул. 2-я Загородная, д.1 -13/65, д. 2, д. 4, д. 6; ул. Загородная, д. 1/43-7/44, д. 6/41-12/42, д. 34, д. 36.

27 и 31 января

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Новостройка д. 23-43, д. 24-60; ул. Колхозная д. 1/41-27/44, д. 2-26; ул. Жуковского 1-19, 2/16-20/4; ул. Речная 30-42/20а,31-49; ул. Смольная 42а; ул. Циолковского д. 10-20, д. 11-49; ул. Халтурина д. 26-44, д. 33-53.

28 и 31 января

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Халтурина д. 55-81; ул. Циолковского д. 22-34; ул. Сквозная д. 25/32-39/26, д. 28-36.

29 января

С 9:00 до 16:00 по адресам: пр-д Ремесленный д. 10-141; ул. Рихарда Зорге д. 3, д. 9-17; ул. Захарова д. 8-16.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

27 января

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Советская, д. 7; наб. С. Разина, д. 1(к-р Звезда); Свободный пер., д. 30; Тверской пр-т, д. 15.

30 января

С 9:30 до 12:00 по адресам: Тверская пл., д. 6, д. 8, д. 9; Свободный пер., д. 1в, д. 1г, ЦТП.

ИСТОЧНИК KP.RU