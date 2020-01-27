Следователи нашли двух пропавших в Твери подростков

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:22:33+03:00

В Твери пропавшие мальчики сами вернулись домой Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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В минувшее воскресенье, 26 января, в Тверской области области пропали двое 12-летних мальчиков. Днем они ушли из дома и не вернулись.

По факту их исчезновения была организована доследственная проверка. Пропавших детей искали следователи, полиция, волонтеры. Поиски велись с помощью спецтехники. Сотрудники правоохранительных органов выезжали по месту последнего пребывания пропавших, опросили родственников и свидетелей.

Подростков искали на улицах, в торговых центрах. Поздно вечером того же дня дети самостоятельно вернулись домой.

- Следствием будут устанавливаться все обстоятельства их исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU