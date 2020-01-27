Следователи нашли двух пропавших в Твери подростков
В минувшее воскресенье, 26 января, в Тверской области области пропали двое 12-летних мальчиков. Днем они ушли из дома и не вернулись.
По факту их исчезновения была организована доследственная проверка. Пропавших детей искали следователи, полиция, волонтеры. Поиски велись с помощью спецтехники. Сотрудники правоохранительных органов выезжали по месту последнего пребывания пропавших, опросили родственников и свидетелей.
Подростков искали на улицах, в торговых центрах. Поздно вечером того же дня дети самостоятельно вернулись домой.
- Следствием будут устанавливаться все обстоятельства их исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU