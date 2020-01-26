В Тверской области резко ухудшились погодные условия
26 января вечер и ночь сулят Твери, пригороду и многим районам области погодные катаклизмы.
Начавшийся обильный снегопад продлится до 20 — 21 часа. К этому моменту будет постепенно теплеть, а в 21 час температура станет плюсовой.
К этому моменту осадки превратятся сначала в мокрый снег, а затем и в дождь.
Дорожная ситуация значительно затруднится, снег уплотнится, что значительно затруднит управление автомобилем.
Необработанные дорожные покрытия покроются тонкой ледяной корочкой.
Несмотря на плюсовую температуру (+3 С), высокая 90-процентная влажность и западный ветер (7 м/сек.) сделают своё дело, и ощущаться будет температурный дискомфорт (-3 С).
К пяти утра понедельника, 27 января, температура вновь уйдёт к минусу, что усугубит и без того сложную дорожную обстановку.
В течении понедельника минус может сохраниться (- 4 С), ветер поменяется на восточный, но комфортней на улице не станет.
Будьте внимательны на дорогах, правильно подбирайте скоростной режим и обувь с одеждой!
ИСТОЧНИК KP.RU