2020-01-26T16:55:47+03:00
Общество

В Тверской области резко ухудшились погодные условия

Обильный снегопад скоро превратится в дождь
Олег ХАДАЕВ
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Снегопад в Твери усилился.Снегопад в Твери усилился.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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26 января вечер и ночь сулят Твери, пригороду и многим районам области погодные катаклизмы.

Начавшийся обильный снегопад продлится до 20 — 21 часа. К этому моменту будет постепенно теплеть, а в 21 час температура станет плюсовой.

К этому моменту осадки превратятся сначала в мокрый снег, а затем и в дождь.

Дорожная ситуация значительно затруднится, снег уплотнится, что значительно затруднит управление автомобилем.

Необработанные дорожные покрытия покроются тонкой ледяной корочкой.

Несмотря на плюсовую температуру (+3 С), высокая 90-процентная влажность и западный ветер (7 м/сек.) сделают своё дело, и ощущаться будет температурный дискомфорт (-3 С).

К пяти утра понедельника, 27 января, температура вновь уйдёт к минусу, что усугубит и без того сложную дорожную обстановку.

В течении понедельника минус может сохраниться (- 4 С), ветер поменяется на восточный, но комфортней на улице не станет.

Будьте внимательны на дорогах, правильно подбирайте скоростной режим и обувь с одеждой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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