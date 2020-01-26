Сотрудники МЧС Тверской области надели валенки

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:28:47+03:00

И взяли в руки клюшки

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Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области предпочли активный отдых пассивному сидению дома в личное время.

Разделившись на восемь команд и надев валенки, сотрудники МЧС пришли в парк «Текстильщиков» Твери и провели турнир по хоккею.

Только валенками модернизация игры не закончилась, так как шайбу заменил мяч. Что ж, это только добавило непредсказуемости игре.

Берите пример с сотрудников МЧС!

ИСТОЧНИК KP.RU