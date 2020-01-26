Бизнесменам в Твери расскажут о «финансовом мире»

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:09:44+03:00

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Совместное соглашение Банка России и Тверского центра оказания улуг «Мой бизнес» вылилось в договор о совместных образовательных мероприятиях для бизнесменов и населения для повышения деловых знаний.

Желающим будет рассказано о «Финансовом мире» - планировании финансов, поддержке предпринимательства и многом другом, что может позволить повысить эффективность бизнеса.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» открыт в Твери в октябре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба правительство региона.

ИСТОЧНИК KP.RU