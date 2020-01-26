2020-01-26T12:23:54+03:00
Спорт

ХК «Динамо Тверь» начинает домашнюю серию игр

В понедельник первая игра
Олег ХАДАЕВ
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"Динамо Тверь" в ближайшие дни будет играть дома. Фото: Сайт ХК "Динамо Тверь""Динамо Тверь" в ближайшие дни будет играть дома. Фото: Сайт ХК "Динамо Тверь"
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В понедельник, 27 января, хоккеисты «Динамо Тверь» проведут первую домашнюю игру из трёх предстоящих. В этот день наши хоккеисты будут играть с ЦСК ВВС из Самары (32 место из 34).

29 января на тверской лёд выйдет «Лада» из Тольятти (6 место) и 31 января поборемся с «Дизелем» из Пензы (18 место).

На этом домашняя серия завершится.

Наши хоккеисты сейчас занимают 21 место.

Напомним, домашней ареной для «Динамо Тверь» является Дворец спорта «Юбилейный». Цена билетов от 150 до 250 рублей.

Дети до 6 лет проходят со взрослыми бесплатно, но без места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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