В Твери раскрыто ограбление зоомагазина

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:11:41+03:00

Преступник, как и птички, теперь будет жить за решёткой.

Взломщик, как птички, отправлен за решётку

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Зоомагазин в Заволжском районе Твери лишился всей выручки. Это обнаружил сотрудник магазина, когда увидел взломанную дверь, а в кассовом аппарате не оказалось оставленных там с вечера 26000 рублей.

Полицейские тщательно исследовали место преступления, а затем, сопоставив улики, вышли на след подозреваемого.

Им оказался хоть и 18-летний, но уже судимый за подобное преступление житель Тверской области.

Полицейские грамотно спланировали задержание взломщика зоомагазина. Впереди суд и, возможно, пять лет без возможности посещения им зоомагазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU