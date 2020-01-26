В Твери раскрыто ограбление зоомагазина
Взломщик, как птички, отправлен за решётку
Преступник, как и птички, теперь будет жить за решёткой.
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Зоомагазин в Заволжском районе Твери лишился всей выручки. Это обнаружил сотрудник магазина, когда увидел взломанную дверь, а в кассовом аппарате не оказалось оставленных там с вечера 26000 рублей.
Полицейские тщательно исследовали место преступления, а затем, сопоставив улики, вышли на след подозреваемого.
Им оказался хоть и 18-летний, но уже судимый за подобное преступление житель Тверской области.
Полицейские грамотно спланировали задержание взломщика зоомагазина. Впереди суд и, возможно, пять лет без возможности посещения им зоомагазинов.
ИСТОЧНИК KP.RU