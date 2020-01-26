2020-01-26T07:50:27+03:00
Дом. Семья

Медвежонок Кузя спасён от пневмонии в Тверской области

Он начал набирать вес
Олег ХАДАЕВ
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Кузя выздоровел и начал с аппетитом кушать. Фото: Кадр с видео Центра спасения медвежат-сирот.Кузя выздоровел и начал с аппетитом кушать. Фото: Кадр с видео Центра спасения медвежат-сирот.
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«Сейчас уже все позади, и мы можем с полной уверенностью сказать: мы вместе с Кузей и ветеринарами из Госпиталя Дикой Природы справились с тяжелой болезнью, хотя шансов было крайне мало!» - такое сообщение появилось на сайте Центра спасения медвежат-сирот.

Напомним, в Карелии лесорубы напугали медведицу и она покинула берлогу, оставив без опеки двоих новорожденных медвежат-мальчиков.

Специалисты оперативно доставили малышей в Торопецкий район Тверской области, где расположены «медвежьи ясли», как ещё называют Центр, с подозрением на пневмонию. Когда медведица бросает детёнышей, такое заболевание случается часто.

И если Карел оправился быстро, то Кузя (такие имена дали мишкам), начал терять в весе, пропал аппетит, и была опасность, что он умрёт. Но...

«Сейчас Кузя самый настоящий медвежий бутуз – очень активный, с завидным медвежьим аппетитом и звонким голосом медвежонок, растущий и набирающий вес. Сегодняшние результаты взвешивания – Кузя = 1 кг!» - сообщается на страничке Центра спасения медвежат-сирот.

Напомним, Центр спасения медвежат-сирот находится в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области, в 450 км к северо-западу от Москвы. Специалисты Центра спасают, выхаживают, выращивают, готовят к самостоятельной жизни бурых медвежат-сирот, выпускают их в естественную среду обитания и следят за адаптацией в природе.

Основал Центр Валентин Сергеевич Пажетнов, разработавший уникальную методику доращивания медвежат-сирот с возможностью возвращения их в дикую природу.

Медвежонок Кузя, из медвежьих яслей, поправился.МЕДВЕЖОНОК КУЗЯ ПОПРАВИЛСЯ! Сейчас уже все позади, и мы можем с полной уверенностью сказать: мы вместе с Кузей и ветеринарами из Госпиталя Дикой Природы http://wnh.vet/ справились с тяжелой болезнью, хотя шансов было крайне мало! К сожалению, медвежата, оставшиеся без матери в таком возрасте, часто в результате переохлаждения заболевают пневмонией, и спасти их практически невозможно Но не в этот раз! Кузя, этот маленький медвежий детеныш, проявил завидное упорство и тягу к жизни! Во время болезни он не мог самостоятельно есть, плохо спал, плохо дышал, потерял более 10% веса и весил всего 600 гр.. Мы ни на минуту не оставляли малыша без присмотра Сейчас Кузя самый настоящий медвежий бутуз очень активный, с завидным медвежьим аппетитом и звонким голосом медвежонок, растущий и набирающий вес. Сегодняшние результаты взвешивания Кузя = 1 кг! Будем надеяться, что болезнь прошла без последствий и осложнений для медвежонка, и Кузя быстро догонит по развитию своих сородичей. После осмотра всех остальных медвежат ветеринары дали заключение: все здоровы и развиваются в соответствии с возрастом! Мы сердечно благодарим наших друзей специалистов-ветеринаров из Госпиталя Дикой Природы http://wnh.vet/.! Благодаря их профессионализму и готовности в любое время дня и ночи незамедлительно прийти на помощь, мы вместе с ними спасли еще одну маленькую, но такую ценную для нас медвежью жизнь! Большое спасибо всем ВАМ и www.lushrussia.ru и www.lushrussia.ru https://www.bornfree.org.uk/ за поддержку работы нашего Центра, благодаря которой мы спасаем медвежат-сирот!

ИСТОЧНИК KP.RU

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