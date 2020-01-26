Невысокого бородатого мужчину ищут в Осташковском районе Тверской области

26 Янв. 2020 2020-01-26T06:21:36+03:00

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Как и большинство исчезновений людей, это произошло без особых предзнаменований.

70-летний Владимир Гаврилович Романов — невысокий бородатый мужчина с карими глазами (на фото он ещё без бороды), вышел из своего дома 20 января этого года.

Дело было днём. Он шёл по своим делам вдоль дороги Осташков — Торжок. Его, в привычной серой фуфайке без рукавов, видели односельчане. Получается, что они были последними, кто видел Романова.

С тех пор о мужчине никаких сведений не поступало.

К поискам пропавшего подключились полицейские и волонтёры ВПСО «Сова», но пока тщетно.

В итоге Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области начата доследственная проверка по факту безвестного исчезновения гражданина России Владимира Романова.

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ИСТОЧНИК KP.RU