2020-01-25T18:00:00+03:00
История современности

Новый экспонат Великой Отечественной войны появился в Тверской области

Он представлен в Ржевском филиале музея Победы
Олег ХАДАЕВ
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Ржевский филиал музея Победы. Фото: Сайт музея.Ржевский филиал музея Победы. Фото: Сайт музея.
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В Ржевском филиале музея Победы «Ставка Сталина», что в деревне Хорошево, появился новый экспонат. Это копия боевого донесения Иосифу Сталину о разгроме в Сталинграде окружённой группировки немецких войск.

Экспонат представлен в ходе нового цикла выставок «На ответственном посту».

Также представлена оригинальная бутылка из-под зажигательной смеси (коктейля Молотова), которая активно использовалась во время войны. Операция по разгрому гитлеровцев в Сталинграде не была исключением.

Напомним, Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина», был открыт 3 июля 2015 года в деревне Хорошево Ржевского района как музей «Калининский фронт. Август 1943 года», основанный Российским военно-историческим обществом.

В сельском доме подо Ржевом Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и отдал приказ о проведении первого салюта в честь освобождение городов. Это были Орёл и Белгород, откуда вышибли оккупантов в ходе Курской битвы.

Филиал работает все дни, кроме понедельника. Телефон: +7 (48232) 7-92-24

ИСТОЧНИК KP.RU

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