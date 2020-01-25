2020-01-25T13:32:29+03:00
Авто

На Октябрьском проспекте Твери сломался светофор

Водителям надо быть предельно внимательными
Олег ХАДАЕВ
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Как хочешь, так и понимай этот светофор. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Ali MuhammadКак хочешь, так и понимай этот светофор. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Ali Muhammad
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В Твери, на оживлённом перекрёстке и не менее оживлённом пешеходном переходе на Октябрьском проспекте, вышел из строя светофор. Сигнализируя одновременно и зелёным и красным сигналами, электронный регулировщик создаёт потенциально опасную дорожную ситуацию.

Случилось это на участке Октябрьского проспекта не доезжая налоговой инспекции, перед «зеброй», сразу за поворотом на улицу Лермонтова.

Фотосвидетельство об этом размещено в группе ВК «Подслушано у водителей. Тверь».

Учитывая, что Октябрьский проспект всегда оживлённая магистраль, будьте предельно внимательными!

ИСТОЧНИК KP.RU

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