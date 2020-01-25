На Октябрьском проспекте Твери сломался светофор

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:32:29+03:00

Как хочешь, так и понимай этот светофор. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Ali Muhammad

Водителям надо быть предельно внимательными

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В Твери, на оживлённом перекрёстке и не менее оживлённом пешеходном переходе на Октябрьском проспекте, вышел из строя светофор. Сигнализируя одновременно и зелёным и красным сигналами, электронный регулировщик создаёт потенциально опасную дорожную ситуацию.

Случилось это на участке Октябрьского проспекта не доезжая налоговой инспекции, перед «зеброй», сразу за поворотом на улицу Лермонтова.

Фотосвидетельство об этом размещено в группе ВК «Подслушано у водителей. Тверь».

Учитывая, что Октябрьский проспект всегда оживлённая магистраль, будьте предельно внимательными!

ИСТОЧНИК KP.RU