В ДТП в Старицком районе Тверской области к кювете на авто оказались три человека
Двое из них — дети.
Возможно авто не вписалось в поворот. Фото: Яндекс.
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На автодороге Тверь-Ржев, в 20 км от Старицы в сторону Твери, на обработанной от гололедицы дороге произошло ДТП. Субару под управлением 32-летней женщины, слетела в кювет и столкнулась с деревом.
О состоянии водителя ГИБДД пока не сообщает, женщина была увезена с места ДТП медиками, а вот два пассажира — мальчик 10 лет и девочка 7 лет, живы и здоровы. Они были закреплены детскими удерживающими устройствами.
ИСТОЧНИК KP.RU