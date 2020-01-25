2020-01-25T12:54:45+03:00
Происшествия

В ДТП в Старицком районе Тверской области к кювете на авто оказались три человека

Двое из них — дети.
Олег ХАДАЕВ
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Возможно авто не вписалось в поворот. Фото: Яндекс.Возможно авто не вписалось в поворот. Фото: Яндекс.
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На автодороге Тверь-Ржев, в 20 км от Старицы в сторону Твери, на обработанной от гололедицы дороге произошло ДТП. Субару под управлением 32-летней женщины, слетела в кювет и столкнулась с деревом.

О состоянии водителя ГИБДД пока не сообщает, женщина была увезена с места ДТП медиками, а вот два пассажира — мальчик 10 лет и девочка 7 лет, живы и здоровы. Они были закреплены детскими удерживающими устройствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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