Автомобиль на скользкой дороге слетел в канаву в Конаковском районе Тверской области
Все живы
Не справившись с управлением, Форд под управлением женщины улетел с дороги. Фото: УГИБДД по Тверской области.
Изменить размер текста:
Форд Фокус, под управлением 30-летней и абсолютно трезвой женщины, следовал по дороге Конаково-Иваньково. На повороте водитель не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет.
На этом дело не закончилось. На пути авто оказалось дерево, в которое он и врезался.
Железо разбито, а водитель и женщина-пассажир, к счастью, живы.
ИСТОЧНИК KP.RU