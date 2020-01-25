Автомобиль на скользкой дороге слетел в канаву в Конаковском районе Тверской области

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:33:32+03:00

Не справившись с управлением, Форд под управлением женщины улетел с дороги. Фото: УГИБДД по Тверской области.

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Форд Фокус, под управлением 30-летней и абсолютно трезвой женщины, следовал по дороге Конаково-Иваньково. На повороте водитель не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет.

На этом дело не закончилось. На пути авто оказалось дерево, в которое он и врезался.

Железо разбито, а водитель и женщина-пассажир, к счастью, живы.

ИСТОЧНИК KP.RU