2020-01-25T12:33:32+03:00
Происшествия

Автомобиль на скользкой дороге слетел в канаву в Конаковском районе Тверской области

Все живы
Олег ХАДАЕВ
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Не справившись с управлением, Форд под управлением женщины улетел с дороги. Фото: УГИБДД по Тверской области.Не справившись с управлением, Форд под управлением женщины улетел с дороги. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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Форд Фокус, под управлением 30-летней и абсолютно трезвой женщины, следовал по дороге Конаково-Иваньково. На повороте водитель не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет.

На этом дело не закончилось. На пути авто оказалось дерево, в которое он и врезался.

Железо разбито, а водитель и женщина-пассажир, к счастью, живы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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