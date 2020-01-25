2020-01-25T11:12:41+03:00
Политика

Губернатор поздравил студентов Тверской области

25 января День российского студенчества
Олег ХАДАЕВ
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Игорь Руденя поздравил студентов. Фото: ПТОИгорь Руденя поздравил студентов. Фото: ПТО
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25 января, в Татьянин день — День российского студенчества, пресс-служба првителства региона распространила поздравления губернатора Тверской области студентов Верхневолжья.

«Сегодня перед тверскими студентами открываются новые горизонты. В стране начинается реализация программы по увеличению бюджетных мест в региональных вузах, укреплению учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры университетов и академий. Расширяются возможности для получения смежных профессий. В Тверской области создаются новые предприятия, внедряются цифровые технологии. У молодых специалистов есть все возможности для реализации своего профессионального потенциала в Верхневолжье», - приводятся слова Игоря Рудени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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