2020-01-25T10:44:01+03:00
Происшествия

Полиция Тверской области заткнула канал незаконной миграции

Поставщики гастарбайтеров могут не увидеть свободы в течении семи лет
Олег ХАДАЕВ
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Полиция задержала всех. Фото: Алексей Косоруков.Полиция задержала всех. Фото: Алексей Косоруков.
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В этом деле низкую социальную ответственность проявили все, включая непрошеных гостей из-за рубежа, если бы не вмешалась полиция.

Следственное управление УМВД России по Тверской области передало в суд дело об организации незаконной миграции.

Девять тверичан решили нажиться на нарушении национальной целостности России, внедряя к нам за деньги гастарбайтеров.

Сплотившись в группу и разработав детали преступления, теперь уже обвиняемые, с апреля 2016 по сентябрь 2018 годов, ставили на незаконный учёт иностранных «гостей», устраивали их на незаконную работу, оформляли им фиктивные браки. Так же преступники нашли 49 асоциальных граждан, через которых легализовали 350 иностранцев.

С каждого нелегала обвиняемые брали по 3500 рублей.

Всего же установленный преступный доход подсудимых составил 1 миллион 200 тысяч рублей.

Дело будет рассматриваться в Пролетарском суде Твери.

Подсудимым светит до семи лет жизни без свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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