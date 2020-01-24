На переезде в Тверской области столкнулись поезд и "ГАЗель"
Никто не пострадал
На переезде в Тверской области поезд столкнулся с "Газелью"Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:
Происшествие случилось 24 января на железнодорожном переезде 363 км перегона Сандово–Овинище Октябрьской железной дороги. О случившемся сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", выехал на железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с приближающимся поездом.
Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В аварии никто не пострадал. Схода состава с рельсов зафиксировано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU