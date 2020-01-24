На переезде в Тверской области столкнулись поезд и "ГАЗель"

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:07:44+03:00

На переезде в Тверской области поезд столкнулся с "Газелью" Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Происшествие случилось 24 января на железнодорожном переезде 363 км перегона Сандово–Овинище Октябрьской железной дороги. О случившемся сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", выехал на железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с приближающимся поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В аварии никто не пострадал. Схода состава с рельсов зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU