Два человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Тверской области
ДТП случилось в Кимрском районе
В ДТП в Тверской области два человека пострадалиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 24 января, на 5-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы, в Кимрском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на мокрой дороге 40-летний водитель автомобиля водитель "Киа Рио", выезжая из левого поворота, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Хонда" под управлением 36-летней женщины.
В результате ДТП пострадал водитель "Киа" и пассажир "Хонды". Угрозы жизни пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU