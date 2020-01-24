Два человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Тверской области

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:54:07+03:00

В ДТП в Тверской области два человека пострадали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла вечером, 24 января, на 5-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы, в Кимрском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на мокрой дороге 40-летний водитель автомобиля водитель "Киа Рио", выезжая из левого поворота, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Хонда" под управлением 36-летней женщины.

В результате ДТП пострадал водитель "Киа" и пассажир "Хонды". Угрозы жизни пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU