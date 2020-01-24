Тверские семьи, которым отказали в праве получать выплаты из маткапитала, могут вновь попытать счастья

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:26:52+03:00

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Согласно статистике тверского отделения Пенсионного фонда РФ, в нашем регионе 1842 семьи подали заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

В ведомстве напоминают, что 1 января 2020 года изменился порядок назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

Ранее право на получение выплаты возникало у семей, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года, и доход семьи на каждого члена семьи не выше полуторакратной величины установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года. Теперь же выплата устанавливается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума. На настоящий момент это 23 782 рубля 44 копейки. Ежемесячная выплата из маткапитала в этом году равна 11 399,09 руб.

Вы можете подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в любое время до исполнения трёх лет ребёнку. Отдельно в тверском отделении ПФР отмечают, что Семьи, получавшие ежемесячную выплату до полутора лет, а так же семьи, которым было отказано в назначении ежемесячной выплаты в связи с превышением указанного дохода, могут вновь подать заявление о возобновлении ежемесячной выплаты в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU