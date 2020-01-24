В Твери спасатели помогли мужчине выйти из горящей квартиры

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:05:21+03:00

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Сообщение о пожаре в доме №3 по улице Луначарского в Твери поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области 24 января.

Незамедлительно на место убыли два отделения пожарно-спасательной части № 3 и одно отделение специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области.

По прибытию на место было установлено, что квартира на седьмом этаже сильно задымлена.

- Благодаря профессиональным и слаженным действиям звеном газодымозащитников из горящего помещения был спасен мужчина, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего предали медикам для оказания помощи.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU