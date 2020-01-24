В Твери спасатели помогли мужчине выйти из горящей квартиры
Сообщение о пожаре в доме №3 по улице Луначарского в Твери поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области 24 января.
Незамедлительно на место убыли два отделения пожарно-спасательной части № 3 и одно отделение специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области.
По прибытию на место было установлено, что квартира на седьмом этаже сильно задымлена.
- Благодаря профессиональным и слаженным действиям звеном газодымозащитников из горящего помещения был спасен мужчина, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшего предали медикам для оказания помощи.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU