Больше 2300 человек получили право на льготный проезд в транпорте в Твери без соцкарты

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:03:19+03:00

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Как уже писала «КП»-Тверь», с 1 марта в Твери и Калининском районе начнёт работать новая система льготного проезда. Воспользоваться им смогут граждане, которые имели право пользоваться ЕСПБ. По информации Минсоцзащиты региона, право на льготный проезд через регистрацию по банковской карт «Мир» уже прошли 2322 человека.

Вопрос о льготном проезде в новой модели пассажирских перевозок сегодня рассмотрели на заседании президиума правительства Тверской области. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона лишний раз уточнил, что льготный проезд будет действовать на всех маршрутах новых автобусов. Причём в феврале люди еще будут продолжать ездить по ЕСПБ, а с 1 марта - по соцкарте либо бесконтактной банковской карте «Мир».

Для получения права на льготный проезд нужно зарегистрировать социальную или банковскую карты в автоматизированной системе учета поездок. Сделать это сейчас можно в тверских центрах соцподдержки, а с 1 февраля и в городских филиалах МФЦ № 1, 2, 3, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU