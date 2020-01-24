2020-01-24T15:22:04+03:00
Происшествия

Жительница Тверской области расплачивалась в магазинах найденной "кредиткой"

Ущерб владельца составил 56 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Женщина нашла кредитную карту односельчанина и пошла на нее в магазинЖенщина нашла кредитную карту односельчанина и пошла на нее в магазинФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В полицию обратился 50-летний житель деревни Колталово Калининского района Тверской области. Мужчина сообщил, что с его кредитной карты похитили деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя односельчанка потерпевшего.

Злоумышленница нашла утерянную кредитную карту, но возвращать хозяину не стала, а решила пойти на нее в магазин. Оплачивая покупки за чужой счет, она таким образом похитила с карты 56 000 рублей.

В статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" фигурантке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверские семьи, которым отказали в праве получать выплаты из маткапитала, могут вновь попытать счастья
В Твери спасатели помогли мужчине выйти из горящей квартиры
Больше 2300 человек получили право на льготный проезд в транпорте в Твери без соцкарты
МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре
Жительница Тверской области расплачивалась в магазинах найденной "кредиткой"
На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости"
Руководитель предприятия в Тверской области уклонялся от уплаты налогов
Гигантская крыса воровала конфеты у жителей поселка в Тверской области
Студентов, Татьян и всех остальных приглашают в Дом поэзии Андрея Дементьева Твери на концерт
Госавтоинспекция Тверской области продолжает проверку автобусов
Жителя Тверской области будут судить за кражу школьных учебников
В Тверской области планируют построить птичники на 50000 индюшек
Двое мигрантов задержаны при попытке сбыта наркотиков на улице Твери
Семена в пакетах продавали с нарушениями в Тверской области
В Тверской области прокуратура помогла сиротам получить квартиры
В Осташкове Тверской области состоялось открытие новых корпусов социальной гостиницы «Дочки-Матери».
С предприятия в Тверской области украли пять электродвигателей
Иномарка под Тверью могла съехать в кювет и затонуть из-за установленной на ней летней резины
В Твери мужчина, угрожая ножом продавцу, похитил алкоголь из магазина
Вертолет санавиации совершил два вылета в районы Тверской области
В придорожной канаве под Тверью утонула иномарка, водитель погиб
Более 400 мигрантов выдворили из страны судебные приставы Тверской области
Медвежат из Карелии лечат от пневмонии в Тверской области
Жителей Твери приглашают на моноспектакль "Маленький принц"