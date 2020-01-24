Жительница Тверской области расплачивалась в магазинах найденной "кредиткой"
В полицию обратился 50-летний житель деревни Колталово Калининского района Тверской области. Мужчина сообщил, что с его кредитной карты похитили деньги.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя односельчанка потерпевшего.
Злоумышленница нашла утерянную кредитную карту, но возвращать хозяину не стала, а решила пойти на нее в магазин. Оплачивая покупки за чужой счет, она таким образом похитила с карты 56 000 рублей.
В статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" фигурантке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU