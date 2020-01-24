На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости"
В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд начнется в пятницу, 24 января, и завершится в воскресенье, 26 января.
В этот период на дорогах Верхневолжья региональные госавтоинспекторы будут проверять водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" .
ИСТОЧНИК KP.RU