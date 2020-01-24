На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:14:40+03:00

В Тверской области водителей проверят на трезвость Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд начнется в пятницу, 24 января, и завершится в воскресенье, 26 января.

В этот период на дорогах Верхневолжья региональные госавтоинспекторы будут проверять водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" .

ИСТОЧНИК KP.RU