Руководитель предприятия в Тверской области уклонялся от уплаты налогов

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:08:57+03:00

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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью Тверской области, которое обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Материалы для расследования предоставили межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области и УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области.

По данным следствия, в период с января 2015 по декабрь 2017 года руководство ООО уклонилось от уплаты налогов на добавленную стоимость, внеся ложные сведения о сделках с контрагентами на сумму 18 млн рублей.

- В настоящее время допрашиваются участники уголовного судопроизводства, ведутся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU