Гигантская крыса воровала конфеты у жителей поселка в Тверской области

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:58:36+03:00

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Гигантскую крысу поймали в своем доме жители поселка в Калининском районе Тверской области.

Грызуна удалось изловить после того, как хозяева вычислили, что он ворует с кухни конфеты. Там ему и устроили засаду. На удивление "символ года" оказался огромных размеров, его даже сравнили с бобром. Фотографию грызуна хозяева дома прислали в редакцию ГТРК Тверь.

Корреспонденты показали снимок крысы заведующему кафедрой зоологии и физиологии ТвГУ Андрею Зиновьеву.

- Обычно крысы не вырастают до таких размеров, - заметил Андрей Зиновьев. - В данном случае можно говорить о благоприятных условиях и о достаточном количестве корма для животного.

ИСТОЧНИК KP.RU