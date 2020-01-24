Гигантская крыса воровала конфеты у жителей поселка в Тверской области
Гигантскую крысу поймали в своем доме жители поселка в Калининском районе Тверской области.
Грызуна удалось изловить после того, как хозяева вычислили, что он ворует с кухни конфеты. Там ему и устроили засаду. На удивление "символ года" оказался огромных размеров, его даже сравнили с бобром. Фотографию грызуна хозяева дома прислали в редакцию ГТРК Тверь.
Корреспонденты показали снимок крысы заведующему кафедрой зоологии и физиологии ТвГУ Андрею Зиновьеву.
- Обычно крысы не вырастают до таких размеров, - заметил Андрей Зиновьев. - В данном случае можно говорить о благоприятных условиях и о достаточном количестве корма для животного.
ИСТОЧНИК KP.RU