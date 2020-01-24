Госавтоинспекция Тверской области продолжает проверку автобусов
Профилактический рейд прошел в семи муниципалитетах региона
Госавтоинспекторы продолжают проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области инспекторы УГИБДД России по Тверской области продолжают рейды по сплошным проверкам автобусов. В период с 17 по 23 января проверки прошли в семи муниципалитетах.
Сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. Проверено было 74 автобуса, выявлено 10 нарушений Правил дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU