Госавтоинспекция Тверской области продолжает проверку автобусов

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:45:13+03:00

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В Тверской области инспекторы УГИБДД России по Тверской области продолжают рейды по сплошным проверкам автобусов. В период с 17 по 23 января проверки прошли в семи муниципалитетах.

Сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. Проверено было 74 автобуса, выявлено 10 нарушений Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU