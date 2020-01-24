Жителя Тверской области будут судить за кражу школьных учебников
В Твери завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по 3 статьи 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав".
По версии следствия, в 2019 году житель областного центра 1984 года рождения организовал хранение и сбыт контрафактной печатной продукции на территории Твери и Тверской области.
В гараже на территории города злоумышленник хранил более 5 000 экземпляров учебной литературы с целью дальнейшего сбыта. При обыске была изъята художественная литература, учебники и учебные пособия, а также денежные средства, вырученные от незаконной деятельности.
- Ущерб правообладателей превысил 1 миллион 700 тысяч рублей, что является особо крупным размером, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы со штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU