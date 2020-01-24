2020-01-24T14:37:24+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области будут судить за кражу школьных учебников

Мужчина хранил в гараже 5000 экземпляров учебной литературы
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина хранил в гараже 5000 учебников Фото: УМВД России по Тверской областиМужчина хранил в гараже 5000 учебников Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по 3 статьи 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав".

По версии следствия, в 2019 году житель областного центра 1984 года рождения организовал хранение и сбыт контрафактной печатной продукции на территории Твери и Тверской области.

В гараже на территории города злоумышленник хранил более 5 000 экземпляров учебной литературы с целью дальнейшего сбыта. При обыске была изъята художественная литература, учебники и учебные пособия, а также денежные средства, вырученные от незаконной деятельности.

- Ущерб правообладателей превысил 1 миллион 700 тысяч рублей, что является особо крупным размером, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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