2020-01-24T14:07:16+03:00
Политика

В Тверской области планируют построить птичники на 50000 индюшек

В регионе появились реальные перспективы у нескольких новых инвестпроектов в аграрной отрасли
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Реальные перспективы реализации новых инвестпроектов в аграрной отрасли обсудили в правительстве региона Фото: ПТОРеальные перспективы реализации новых инвестпроектов в аграрной отрасли обсудили в правительстве региона Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Губернатор Игорь Руденя обсудил планы реализации новых инвестиционных агропроектов в регионе с гендиректором компании «Титовская недвижимость» Сергеем Вурдовым и президентом компании «Русский холод» Андреем Ситниковым.

Игорь Руденя сразу подчеркнул: в Тверской области в первую очередь поддерживают инвестпроекты, дающие новые рабочие места.

- Знаем, что вы уже имеете опыт работы в нашем регионе, - многозначительно добавил Игорь Руденя.

Гости в ответ рассказали о далекоидущих планах по расширению принадлежащего им птицекомплекса в Кимрском районе. Сергей Вурдов сообщил, что на первом этапе планируется построить 10 птичников в деревне Титово, где будут разводить до 50000 индющек. Также у инветоров есть большое желание, а главное возможность, вернуть к жизни 35 птичников в Калининском районе - в Медном. Новые агропроизводства дадут работу местным жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверские семьи, которым отказали в праве получать выплаты из маткапитала, могут вновь попытать счастья
В Твери спасатели помогли мужчине выйти из горящей квартиры
Больше 2300 человек получили право на льготный проезд в транпорте в Твери без соцкарты
МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре
Жительница Тверской области расплачивалась в магазинах найденной "кредиткой"
На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости"
Руководитель предприятия в Тверской области уклонялся от уплаты налогов
Гигантская крыса воровала конфеты у жителей поселка в Тверской области
Студентов, Татьян и всех остальных приглашают в Дом поэзии Андрея Дементьева Твери на концерт
Госавтоинспекция Тверской области продолжает проверку автобусов
Жителя Тверской области будут судить за кражу школьных учебников
В Тверской области планируют построить птичники на 50000 индюшек
Двое мигрантов задержаны при попытке сбыта наркотиков на улице Твери
Семена в пакетах продавали с нарушениями в Тверской области
В Тверской области прокуратура помогла сиротам получить квартиры
В Осташкове Тверской области состоялось открытие новых корпусов социальной гостиницы «Дочки-Матери».
С предприятия в Тверской области украли пять электродвигателей
Иномарка под Тверью могла съехать в кювет и затонуть из-за установленной на ней летней резины
В Твери мужчина, угрожая ножом продавцу, похитил алкоголь из магазина
Вертолет санавиации совершил два вылета в районы Тверской области
В придорожной канаве под Тверью утонула иномарка, водитель погиб
Более 400 мигрантов выдворили из страны судебные приставы Тверской области
Медвежат из Карелии лечат от пневмонии в Тверской области
Жителей Твери приглашают на моноспектакль "Маленький принц"