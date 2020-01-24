В Тверской области планируют построить птичники на 50000 индюшек

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:07:16+03:00

В регионе появились реальные перспективы у нескольких новых инвестпроектов в аграрной отрасли

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Губернатор Игорь Руденя обсудил планы реализации новых инвестиционных агропроектов в регионе с гендиректором компании «Титовская недвижимость» Сергеем Вурдовым и президентом компании «Русский холод» Андреем Ситниковым.

Игорь Руденя сразу подчеркнул: в Тверской области в первую очередь поддерживают инвестпроекты, дающие новые рабочие места.

- Знаем, что вы уже имеете опыт работы в нашем регионе, - многозначительно добавил Игорь Руденя.

Гости в ответ рассказали о далекоидущих планах по расширению принадлежащего им птицекомплекса в Кимрском районе. Сергей Вурдов сообщил, что на первом этапе планируется построить 10 птичников в деревне Титово, где будут разводить до 50000 индющек. Также у инветоров есть большое желание, а главное возможность, вернуть к жизни 35 птичников в Калининском районе - в Медном. Новые агропроизводства дадут работу местным жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU