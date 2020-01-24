Семена в пакетах продавали с нарушениями в Тверской области
На рынках в городах Конаково и Нелидово сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели рейды по предупреждению нарушений законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.
В ходе проверки установлено пять случаев продажи пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году.
Еще в трех случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Виновные привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU