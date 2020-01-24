В Тверской области прокуратура помогла сиротам получить квартиры
В прокуратуру Молоковского района обратились двое местных жителей, обладающие статусом детей, оставшихся без попечения родителей. Молодые люди сообщили, что в нарушение их прав, им не предоставлено жилье.
А потому 20-летняя девушка и 28-летний мужчины вынуждены проживать на съемных квартирах.
Прокуратура выступила в защиту прав сирот и обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании органа муниципальной власти предоставить им жилые помещения. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Заявителям вручены ключи от благоустроенных двухкомнатных квартир общей площадью 44 и 45.3 кв.м. в поселке Молоково Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU