В Тверской области прокуратура помогла сиротам получить квартиры

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:29:09+03:00

Юноша и девушка, оставшиеся без родителей, ранее снимали жилплощадь

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Молоковского района обратились двое местных жителей, обладающие статусом детей, оставшихся без попечения родителей. Молодые люди сообщили, что в нарушение их прав, им не предоставлено жилье.

А потому 20-летняя девушка и 28-летний мужчины вынуждены проживать на съемных квартирах.

Прокуратура выступила в защиту прав сирот и обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании органа муниципальной власти предоставить им жилые помещения. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Заявителям вручены ключи от благоустроенных двухкомнатных квартир общей площадью 44 и 45.3 кв.м. в поселке Молоково Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU