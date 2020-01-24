2020-01-24T12:41:12+03:00
Общество

В Осташкове Тверской области состоялось открытие новых корпусов социальной гостиницы «Дочки-Матери».

В настоящее время здесь проживает 92 человека., из них 70 детей
Ирина ТАРАСОВА
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Чин освящения совершил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Фото: диакона Евгения НекрасоваЧин освящения совершил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Фото: диакона Евгения Некрасова
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23 января в Богородицком Житенном женском монастыре Осташкова Тверской области состоялось торжественное открытие и освящение новых трехэтажных корпусов социальной гостиницы «Дочки-Матери». Чин освящения совершил митрополит Тверской и Кашинский Савва. В приветственном слове он отметил, что в этих зданиях в том числе найдут крышу над головой и многие дети.

Комплекс - это не только комнаты для проживания. Здесь также расположены учебные классы для воспитанников обители, детский сад, музыкальная школа, мастерские, концертный зал, помещения для паломников.

Праздник завершился концертом с участием воспитанников монастыря.

Социальная гостиница «Дочки-матери» появилась в 2004 году, когда в монастырь пришли первые дети, нуждающиеся в поддержке. С этого времени основным послушанием сестер стало социальное служение. Именно тогда и появилась идея создания полноценной социальной гостиницы. Сегодня она является «скорой помощью» для матерей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, потерявших кров над головой и остро нуждающихся в поддержке. Мать с ребенком может прийти на день, месяц, год или на несколько лет, пока не обустроит жизнь ребенка и не станет сама на ноги.

В настоящее время здесь проживает 92 человека. Из них 70 детей (от 1 до 17 лет), 20 матерей, 2 инвалида-колясочника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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