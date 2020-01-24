С предприятия в Тверской области украли пять электродвигателей
В полицию обратился 42-летний житель Западной Двины. Мужчина пояснил, что неизвестные взломали входную дверь, проникли на территорию предприятия, расположенного на улице Полевая, и похитили пять электродвигателей. Ущерб составил около 130 000 рублей.
Полицейские вместе с участковым обследовали место происшествия, опросили потерпевшего и возможных свидетелей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое местных жителей 23 и 24 лет. Фигуранты сознались в содеянном, но имущество не вернули, сообщив, что уже распорядились им по своему усмотрению.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU