С предприятия в Тверской области украли пять электродвигателей

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:20:38+03:00

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В полицию обратился 42-летний житель Западной Двины. Мужчина пояснил, что неизвестные взломали входную дверь, проникли на территорию предприятия, расположенного на улице Полевая, и похитили пять электродвигателей. Ущерб составил около 130 000 рублей.

Полицейские вместе с участковым обследовали место происшествия, опросили потерпевшего и возможных свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое местных жителей 23 и 24 лет. Фигуранты сознались в содеянном, но имущество не вернули, сообщив, что уже распорядились им по своему усмотрению.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU