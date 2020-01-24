Иномарка под Тверью могла съехать в кювет и затонуть из-за установленной на ней летней резины

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:13:36+03:00

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На месте аварии на автодороге Тверь-Бежецк продолжают работать спецслужбы.

Напомним, около 8:30 утра, 24 января там произошло смертельное ДТП. На 18-м км дороги иномарка съехала с дороги в канаву, заполненную водой, провалилась под лед и утонула. В машине находились трое мужчин. Двое из них получили травмы, а третий - водитель - погиб на месте аварии.

- По предварительной информации, водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, - рассказали подробности в УГИБДД России по Тверской области. - Автомобиль двигался из Бежецка в Тверь. На автомобиле могла быть установлена летняя резина.

ИСТОЧНИК KP.RU