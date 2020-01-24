2020-01-24T12:02:47+03:00
Происшествия

В Твери мужчина, угрожая ножом продавцу, похитил алкоголь из магазина

Подозреваемый в разбое задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на магазинПолицейские задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на магазинФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о том, что неизвестный мужчина напал с ножом на магазин на улице Склизкова, поступило в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери. На место происшествия была направлена оперативная группа.

Полицейские опросили сотрудников магазина и выяснили, что злоумышленник вошел в магазин и, угрожая ножом, забрал алкогольную продукцию и скрылся.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 25-летний ранее судимый житель ближнего зарубежья. Фигурант сознался в содеянном.

По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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