2020-01-24T11:10:50+03:00
Общество

Вертолет санавиации совершил два вылета в районы Тверской области

Помощь потребовалась двум женщинам
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации совершил два вылета в районы Фото: областной минздравВертолет санавиации совершил два вылета в районы Фото: областной минздрав
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22 и 23 января бригады врачей отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы на вертолетах Ансат национальной службы санитарной авиации и КА-32А МЧС России совершили два экстренных вылета в районы. Помощь потребовалась пациенткам из Бежецка и Нелидово Тверской области.

Из Бежецкой центральной районной больницы в Тверь была эвакуирована пожилая жительница Кашина с острым коронарным синдромом. Вторая пациентка с аналогичным диагнозом была доставлена в областную столицу из Нелидовской ЦРБ.

Обе женщины находятся в региональном сосудистом центре областной клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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