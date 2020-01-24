2020-01-24T11:02:38+03:00
Происшествия

В придорожной канаве под Тверью утонула иномарка, водитель погиб

Двое пассажиров автомобиля получили травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Иномарка утонула в придорожной канаве, водитель погиб Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиИномарка утонула в придорожной канаве, водитель погиб Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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ДТП произошло 24 января на 16-м км автодороги ТверьБежецк в Калининском районе Тверской области. Сообщение о случившемся поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области.

По предварительной информации, иномарка "Тойота Камри" съехала с дороги и провалилась под лед в придорожной канаве. В машине на момент ДТП находились три человека. Водитель погиб, двое пассажиров получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

На место аварии работали отделение специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области, группа специальных работ аварийно-спасательной службы региона, ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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