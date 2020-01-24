В придорожной канаве под Тверью утонула иномарка, водитель погиб
ДТП произошло 24 января на 16-м км автодороги Тверь – Бежецк в Калининском районе Тверской области. Сообщение о случившемся поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области.
По предварительной информации, иномарка "Тойота Камри" съехала с дороги и провалилась под лед в придорожной канаве. В машине на момент ДТП находились три человека. Водитель погиб, двое пассажиров получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.
На место аварии работали отделение специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области, группа специальных работ аварийно-спасательной службы региона, ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU