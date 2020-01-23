Жителей Твери приглашают на моноспектакль "Маленький принц"
25 и 26 января в Театр малых форм Твери приглашает на моноспектакль "Маленький принц".
- Сказка для взрослых по тексту Антуана де Сент-Экзюпери. По-новому захватывающе, по-прежнему мудро, и как всегда волшебно! - приглашают организаторы.
Инсценировка и воплощение - Евгений Вычегжанин. Свет и звук - Алла Шульгина.
Количество мест ограничено! Выбрать места и приобрести билеты можно по ссылке.
Театр малых форм создан в 2016 году на базе Арт-площадки "Мусоргского, 15". В настоящее время в репертуаре как спектакли по современной прозе и драматургии, так и постановки по классическим текстам. Руководитель театра Евгений Вычегжанин.
Арт-площадка "Мусоргского, 15"
25 и 26 января в 18.30.
ИСТОЧНИК KP.RU