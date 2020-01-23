Жителей Твери приглашают на моноспектакль "Маленький принц"

23 Янв. 2020 2020-01-24T00:07:21+03:00

Сказка для взрослых по тексту Антуана де Сент-Экзюпери пройдет в Твери

Изменить размер текста: A A

25 и 26 января в Театр малых форм Твери приглашает на моноспектакль "Маленький принц".

- Сказка для взрослых по тексту Антуана де Сент-Экзюпери. По-новому захватывающе, по-прежнему мудро, и как всегда волшебно! - приглашают организаторы.

Инсценировка и воплощение - Евгений Вычегжанин. Свет и звук - Алла Шульгина.

Количество мест ограничено! Выбрать места и приобрести билеты можно по ссылке.

Театр малых форм создан в 2016 году на базе Арт-площадки "Мусоргского, 15". В настоящее время в репертуаре как спектакли по современной прозе и драматургии, так и постановки по классическим текстам. Руководитель театра Евгений Вычегжанин.

Арт-площадка "Мусоргского, 15"

25 и 26 января в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU