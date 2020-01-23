2020-01-24T00:07:21+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают на моноспектакль "Маленький принц"

Начало в 18.30
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Сказка для взрослых по тексту Антуана де Сент-Экзюпери пройдет в ТвериСказка для взрослых по тексту Антуана де Сент-Экзюпери пройдет в Твери
Изменить размер текста:

25 и 26 января в Театр малых форм Твери приглашает на моноспектакль "Маленький принц".

- Сказка для взрослых по тексту Антуана де Сент-Экзюпери. По-новому захватывающе, по-прежнему мудро, и как всегда волшебно! - приглашают организаторы.

Инсценировка и воплощение - Евгений Вычегжанин. Свет и звук - Алла Шульгина.

Количество мест ограничено! Выбрать места и приобрести билеты можно по ссылке.

Театр малых форм создан в 2016 году на базе Арт-площадки "Мусоргского, 15". В настоящее время в репертуаре как спектакли по современной прозе и драматургии, так и постановки по классическим текстам. Руководитель театра Евгений Вычегжанин.

Арт-площадка "Мусоргского, 15"

25 и 26 января в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Твери приглашают на моноспектакль "Маленький принц"
Помогите любимым педагогам победить в народном голосовании на звание лучшего учителя и воспитателя Твери
Студенческий десант: учащиеся тверского техникума побывали в линейном отделе полиции
В Кимрах планируется открыть как минимум одну новую детскую поликлинику
На улицах Твери будут раздавать блокадный хлеб
В Твери пройдет панихида по погибшим в годы геноцида казакам
Молодежный литераторный клуб откроет новый сезон в Твери с романа Мариам Петросян
Карту в новых автобусах Твери понадобится прикладывать к валидатору дважды за поездку
В результате несчастного случая на Старицком шоссе под Тверью умер водитель большегруза
Экс-начальник отдела продаж Бежецкого завода в Тверской области предстанет перед судом
В Тверской области иномарка столкнулась с автобусом
В китайском городе Ухань тверичанка не может выйти из дома из-за вспышки коронавируса
В Тверской области пьяный москвич устроил дебош в "Сапсане"
Внимание, саркоцистоз: охотников в Тверской области предупредили об опасности употребления в пищу мяса диких животных
Подростки в Тверской области дважды обокрали один и тот же дом
Водитель на иномарке с летней резиной попал в ДТП под Тверью
Житель Бологовского района Тверской области подрался с полицейским
В Тверской области врачи будут навещать ветеранов Великой Отечественной войны ежемесячно
В Зубцовском районе Тверской области домашняя собака умерла от бешенства
В Кимрах губернатор Игорь Руденя встретился с ветеранами и возложил цветы к монументу работникам Савеловского завода
На уборку улиц в Тверской области выехало 266 единиц техники