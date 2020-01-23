2020-01-23T18:31:41+03:00
Общество

На улицах Твери будут раздавать блокадный хлеб

Она приурочена к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери пройдет акция "Блокадный хлеб" Фото: администрация ТвериВ Твери пройдет акция "Блокадный хлеб" Фото: администрация Твери
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В Твери, 27 января, пройдут мероприятия, посвященные 76-й годовщине со Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады.

В 11 часов у Обелиска Победы состоится церемония возложения цветов. С 13:00 до 14:00 на улице Трехсвятской у видеоэкрана состоится акция "Блокадный хлеб". Там же будет организована тематическая инсталляция, имитирующая пункт выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде, пройдут викторины, квест и выставка "Моя история".

Пайку блокадного хлеба также будут раздавать в образовательных учреждениях, общественных организациях и клубах по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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