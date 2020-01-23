В Тверской области легковушка опрокинулась в кювет
Женщина-водитель не справилась с управлением
В Тверской области женщина-водитель не справилась с управлением Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 23 января, на 35-м км автодороги Торжок- Осташков, в Кувшиновском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено-Дастер", съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП она получила травмы. Угрозы ее жизни нет.
На момент аварии проезжая часть была обработана противогололедными материалами.
ИСТОЧНИК KP.RU