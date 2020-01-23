В Тверской области легковушка опрокинулась в кювет

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:20:23+03:00

В Тверской области женщина-водитель не справилась с управлением Фото: УГИБДД России по Тверской области

Женщина-водитель не справилась с управлением

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Авария произошла утром, 23 января, на 35-м км автодороги Торжок- Осташков, в Кувшиновском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено-Дастер", съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП она получила травмы. Угрозы ее жизни нет.

На момент аварии проезжая часть была обработана противогололедными материалами.

ИСТОЧНИК KP.RU