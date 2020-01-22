2020-01-22T19:59:26+03:00
Происшествия

Житель Тверской области подозревается в сбыте нелегального алкоголя

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи возбудили уголовное делоСледователи возбудили уголовное делоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в сбыте нелегальной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, 18 ноября 2019 года 60-летний житель Торжокского района продал 34-летнему мужчине спиртосодержащую жидкость объемом 530 мл для употребления в пищевых целях. Указанная жидкость была изъята сотрудниками полиции.

- Проводятся следственные действия, направленные установление всех обстоятельств произошедшего и завершение расследования, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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