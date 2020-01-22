В Тверской области следователи раскрыли преступление шестилетней давности

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:38:51+03:00

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Преступление было совершено 2 апреля 2014 года в Бологовском районе Тверской области. Мужчина 1981 года рождения, находясь в 200 метрах от железнодорожного переезда поселка Гузятино, поссорился со своим знакомым и несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина умер в больнице.

Подозреваемый скрылся, его объявили в международный розыск.

На раскрытие преступления у полиции и следователей ушло около шести лет. В результате следственных действий 21 января 2020 года местонахождение подозреваемого было установлено.

- В ходе допроса мужчина частично признал вину по предъявленному обвинению, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Преступление, в совершении которого обвиняется фигурант (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ), относится к категории особо тяжких, уголовное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает безальтернативное лишение свободы.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU